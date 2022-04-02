Мать и дочь отравились угарным газом под Воронежем

В Новоусманском районе Воронежской области семья из трех человек отравилась угарным газом, мать и дочь погибли. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Сотрудники МВД России по Новоусманскому району узнали о случившемся днем в субботу. Сообщается, что в результате происшествия погибли 14-летняя девочка и ее 34-летняя мать. Их 68-летняя родственница доставлена в медицинское учреждение.

«По предварительным данным, отравление семьи произошло в результате неосторожного обращения с газовым оборудованием», — уточнили в прокуратуре.

СУ СК РФ по Воронежской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Расследованием займется прокуратура.

В настоящий момент выясняются обстоятельства трагедии. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия отправился заместитель прокурора района Александр Фролов.

Ранее, 31 марта, в Тюмени в результате отравления бытовым газом погибли мужчина и ребенок. Еще три человека, в том числе двое детей, были госпитализированы.