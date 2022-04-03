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Песков объяснил введение в РФ ограничений для ряда западных соцсетей

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Москва ввела ограничения на работу некоторых западных социальных сетей из-за того, что они стали подрывать основы российской государственности. Об этом в субботу, 2 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь 24».

Он признал, что в России пользуются западными соцсетями, «потому что они хорошие, потому что это высочайшие технологии».

Metaбиоз: чем закончатся призывы к убийству россиян
В Facebook и Instagram разрешили публиковать угрозы и призывы к насилию

«Потому что за время существования этих компаний были потрачены — я даже не ошибусь, наверное, если [скажу] — сотни миллиардов долларов: в разработку этого софта, в то, чтобы это стало дружественным, удобным для пользователя», — сказал представитель Кремля.

Песков считает, что «совершенно не зазорно пользоваться самым лучшим». По его словам, все должны искать самое лучшее для себя, однако ситуация меняется, когда «эти компании становятся площадкой для врагов государства и... начинают подрывать основы нашего государства».

«Вот поэтому, собственно, произошли те ограничения, которые произошли у нас», — подчеркнул Песков.

Он пояснил, что в России принимаются «очень жесткие меры», которые он при этом считает оправданными. По мнению пресс-секретаря президента, время, когда проходит спецоперация по защите мирного населения Донбасса, обязывает государство принимать такие решения.

«Здесь не до миндальничания», — подытожил представитель Кремля.

Ранее, 21 марта, Тверской суд Москвы принял решение о немедленном запрете деятельности Meta на территории России в связи с экстремистской деятельностью. Корреспондент «Известий» сообщал из зала суда, что прокуратура просила запретить деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram (принадлежат Meta).

При этом уточнялось, что пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента Facebook и Instagram, если он не относится к разряду запрещенных. Кроме того, ограничения не коснулись мессенджера WhatsApp, так как он не выполняет функцию по публичному распространению информации.

Ранее, 11 марта, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с призывами к убийству и насилию в отношении россиян со стороны сотрудников Meta. Генпрокуратура РФ в тот же день направила в суд исковое заявление о признании организации экстремистской. Спустя несколько дней Роскомнадзор ограничил доступ в Instagram и Facebook на территории России.

Эти решения были приняты после того, как стало известно, что компания разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

Президент России Владимир Путин объявил о начале операции 24 февраля после обострения обстановки в регионе из-за обстрелов украинских боевиков. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ. До этого президент подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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