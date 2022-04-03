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Минобороны рассказало о подвигах зенитчиков и разведчиков ВС РФ

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Минобороны в субботу, 2 апреля, рассказало о подвигах, совершенных российскими военными из зенитного ракетного отделения и разведывательной роты во время спецоперации по защите жителей Донбасса.

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По данным военного ведомства, зенитное ракетное отделение под руководством старшего сержанта Андрея Лебедева сбило два вражеских вертолета Ми-8 противника и путем захвата в плен уцелевших противников выяснило местоположение националистических вооруженных формирований.

Отмечается, что Лебедев обнаружил первый вертолет Ми-8 и незамедлительно отдал команду на поражение цели рядовому стрелку-зенитчику зенитного ракетного отделения Александру Проскурину.

«При осмотре места падения вражеского вертолета были обнаружены рабочая карта с нанесенными позициями националистических вооруженных формирований и секретная документация», — сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

После успешного поражения вертолета противника военнослужащими был обнаружен еще один приближающийся вертолет Ми-8. Оперативно сориентировавшись, старший сержант Андрей Лебедев лично осуществил захват цели и сбил вертолет противника, рассказали в МО.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Лебедев и Проскурин сбили три вертолета и пять беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» украинских националистов.

Кроме того, в министерстве рассказали, что старший лейтенант, командир разведывательной роты Никита Желудков вместе с группой разведки в районе Черниговской области вычислили засаду украинских националистов.

«Не дав попасть в засаду батальонной тактической группе, старший лейтенант Никита Желудков, проявляя мужество и тактическую смекалку, выявил все огневые точки врага и внезапным ударом группы полностью их уничтожил, не допустив потерь среди личного состава», — следует из материалов ведомства.

В ходе боя были уничтожены 15 националистов, два расчета ПТУР «Джавелин» и три огневых точки с крупнокалиберным пулеметом.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что более 100 националистов и наемников были уничтожены в Харькове после высокоточного удара «Искандером» по украинскому штабу обороны. Он также рассказал, что подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) начали блокировать с востока и юга населенный пункт Боровское.

Отмечалось, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и другие боевые бронированные машины, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники.

Как отмечал ранее Конашенков, в течение ночи на 2 апреля оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражено 67 военных объектов Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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