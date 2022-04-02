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Сторонники Трампа в конгрессе США выступили против помощи Украине

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Крыло Республиканской партии США, поддерживающее экс-президента Дональда Трампа, выступило против предоставления помощи Украине. Об этом 2 апреля сообщила газета Politico по итогам «чрезвычайной» встречи, созванной политиками в четверг.

Спецоперация в Донбассе 2 апреля. Текстовая трансляция
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«Использовать американскую мощь, чтобы делать грязную работу за Европу, — довольно плохая идея», — сказал представитель от республиканской партии Джей Ди Вэнс, предостерегая от более активного вмешательства США в дела Украины.

По мнению чиновников, «возвращение к мышлению, которое привело к Ираку и Афганистану, может привести к третьей мировой войне из-за Украины».

При этом США продолжают обсуждать с Украиной предоставление помощи. Так, 1 апреля об этом пообщались госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее в среду директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд в ходе регулярного брифинга для прессы сообщила, что Вашингтон по-прежнему готов оказывать помощь в обеспечении безопасности, в том числе за счет поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

За три недели Вашингтон направил в Киев помощь на сумму $350 млн.

Украина получает помощь в виде военной техники и вооружения от Белого дома. Так, 31 марта власти Соединенных Штатов завершили передачу пакета военной помощи Киеву размером $350 млн. Отмечалось, что в скором времени будут завершены поставки помощи в общей сложности на $1 млрд.

17 марта CNN со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена заявил, что Штаты отправят на Украину советские комплексы противовоздушной обороны. Кроме того, в администрации США рассматривают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет Switchblades в рамках военной помощи.

Россия начала 24 февраля операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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