Российские военные разминируют сельхозугодия в Мелитопольском районе

В Мелитопольском районе российские военные разминируют сельхозугодия. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщает корреспондент «Известий».

Отмечается, что ракеты погрузили в машины и направили к специально подготовленному месту для обезвреживания и разминирования.

Благодаря российским военным в городе начинает налаживаться гуманитарная ситуация.

Ранее, 31 марта, корреспондент «Известий» рассказала о доставке гуманитарной помощи в Мелитополь. По ее словам, гуманитарную помощь жителям города везут фурами. Жители города могут получить продукты, детское питание, а также необходимые медикаменты.

Уточняется, что первая помощь пенсионерам будет совсем скоро. Межведомственная комиссия уже готовит выплаты для населения. Суммы в рублях — 10 тыс. рублей на каждого.

Также планируется, что к привычному ритму жизни вернутся школы и детские сады. 4 апреля возобновится образовательный процесс.

Накануне сообщалось, что российские солдаты сыграли с детьми в уличный футбол в Мелитополе.

Сейчас Мелитополь находится под надежной охраной росгвардейцев. Чаще всего диверсанты пытаются попасть в город под видом мирных жителей. Поэтому установлены пропускные пункты, на которых просят показать багажник и проверяют документы. Все процедуры проходят быстро и вежливо. О том, что Мелитополь находится под полным контролем российской стороны, 14 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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