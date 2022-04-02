Израиль усилит оборонные мероприятия для предотвращения терактов

Власти Израиля планируют развернуть дополнительные силы армии и полиции в стране из-за повышенной террористической угрозы. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил премьер-министр государства Нафтали Беннет.

«Мы находимся в разгаре совместных мероприятий всех служб безопасности, организованных для того, чтобы остановить серию недавних нападений и восстановить безопасность граждан Израиля», — цитирует слова Беннета канцелярия.

На совещании в штабе Службы общей безопасности (ШАБАК) премьер-министр предупредил о возможных диверсиях и заверил, что израильские военнослужащие приложат все усилия для нейтрализации злоумышленников «желательно на стадии планирования, если нет, то на этапе исполнения или прямо на месте теракта».

Ранее в этот день служащие армии Израиля ликвидировали трех предполагаемых террористов между Дженином и Тулькаремом на Западном берегу реки Иордан. Палестинские боевики были убиты в ходе перестрелки с пограничниками при попытке задержания.

Согласно версии израильской стороны, погибшие в прошлом уже совершили одно вооруженное нападение недалеко от города Тулькарем и с тех пор находились под пристальным наблюдением ШАБАК.

31 марта армия обороны Израиля сообщила о перебросе дополнительных военных формирований на Западный берег реки Иордан для урегулирования ситуации после серии терактов.

29 марта сообщалось, что четыре человека убиты и один тяжело ранен в результате стрельбы в израильском городе Бней-Брак.

Издание The Times of Israel отмечает, что в Израиле в ходе терактов погибли уже как минимум 11 человек за последнюю неделю.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.