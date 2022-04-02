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На МКАД бетономешалка свалила столб и опрокинулась

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В Москве на западе МКАД бетономешалка врезалась в столб, после чего опрокинулась. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД в Telegram.

«Сегодня около 17:00 водитель автомобиля «КамАЗ» (бетономешалка), осуществляя съезд с МКАД на Волоколамское шоссе, не справился управлением и, зацепив конструкцией автомобиля мачту городского освещения, совершил опрокидывание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло на съезде с МКАД на Волоколамском шоссе. Из-за того, что водитель зацепил фонарный столб, мачта городского освещения рухнула на проезжую часть, зацепив два автомобиля.

Как уточнили в пресс-службе, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось, что в Оренбургской области легковой автомобиль съехал в кювет, погибли три человека, в том числе двое детей. Предположительно, водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет, заполненный талыми водами.

В настоящее время проводится процессуальная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

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