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Британский дипломат сообщил о невозможности заменить российский газ

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Европа не может найти полноценную альтернативу энергоносителям из России. Об этом в субботу, 2 апреля, заявил британский дипломат Аластер Крук.

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«Американцы обещали (предоставить Европе. — Ред.) довольно скромные объемы сжиженного природного газа — они покроют около 4% потребностей ЕС, тогда как требуется обеспечить 40%. Катар эти нужды покрыть не сможет — в Европе возникнет дефицит», — пояснил он в беседе с RT.

Также, по словам Крука, распоряжение президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях — закономерный итог санкций со стороны Запада.

«Неужели не думали, к чему это приведет, не учитывали влияние на инфляцию?» — добавил он.

Днем ранее Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план по замене российского газа объемом потребления до 155 млрд в год. Предполагается, что к концу года Европа заменит 50 млрд кубометров газа за счет поставок сжиженного природного газа. Хотя для этого ей придется, вероятно, увеличить регазификацию.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. В случае неисполнения платежей Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Бесплатно газ поставляться не будет, заявил президент.

Днем ранее сообщалось, что Великобритания отказывается платить за российские энергоресурсы в рублях.

28 марта министр, вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что страны G7 отказались от требования России оплачивать газ рублями. При этом министр отметил, что страны G7 готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок газа из России.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа сможет отказаться от газа из России в течение двух лет.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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