Песков назвал Путина брендом России

Президент России Владимир Путин является настоящим брендом страны. Такое мнение 2 апреля выразил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, об этом свидетельствует уровень поддержки главы государства россиянами.

«У нас все-таки бренд — Путин, это действительно так. У нас он пользуется совершенно уникальной поддержкой, уровень поддержки президента с начала военной операции на Украине существенно вырос и сейчас ушел за 80%», — заявил Песков в интервью телеканалу «Беларусь 24».

Как отметил представитель Кремля, Путин черпает силы из поддержки граждан, что помогает ему принимать такие решительные меры.

«Наверное, со мной согласятся специалисты — социологи и политологи: в той или иной должности практически 22 года быть у власти и иметь поддержку населения больше 80% — это можно заносить к Книгу рекордов Гиннесса, это огромный уровень поддержки», — добавил он.

Накануне были опубликованы результаты опроса ВЦИОМа, которые показали уверенно возросший уровень доверия главе российского государства. За неделю с 21 по 27 марта 2022 года показатель одобрения деятельности президента на его посту составил 79,0% (прибавив +1,1 пункта по сравнению с предыдущим). А на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину лично положительно ответил 81% респондентов (+0,4 пункта за неделю).

Лидер общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич в беседе с «Известиями» отметил, что такие результаты опроса указывают на высокий уровень единения общества и поддержки Путина гражданами.

По его словам, гражданское общество в РФ всегда имело «потребность в величии страны, в авторитете лидера, в целостности государства, в его могуществе», и как раз эти качества демонстрирует глава государства.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.