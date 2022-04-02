Корреспондент «Известий» рассказал об укрепрайоне в морском порту Мариуполя

Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин 2 апреля рассказал, как войска Донецкой Народной Республики (ДНР) работают над прорывом хорошо укрепленной обороны украинских националистов в районе морского порта Мариуполя.

«Юго-западная окраина Мариуполя, здесь идут бои за еще один хорошо укрепленный опорный пункт азовцев — за Мариупольский морской порт, отсюда от него 4 км, он за этим холмом. И вся эта территория застроена кирпичными коттеджами, изрыта траншеями, то есть тоже хорошо укреплена. И сейчас артиллерия ДНР пытается взломать оборону противника», — отметил журналист.

Днем ранее «Известия» показали видео момента взрыва на заводе имени Ильича. Тогда украинские националисты из радикальной группировки «Азов» превратили здание в укрепрайон.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

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