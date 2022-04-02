ВС России вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области

Вооруженные силы России вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения», — заявил она на брифинге 2 апреля.

Также представитель ведомства рассказал, что высокоточными ракетами в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград уничтожены бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом.

Кроме того, в течение дня российская оперативно-тактическая авиация поразила 28 военных объектов Украины: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили: 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и другие боевые бронированные машины, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники.

Как сообщил Конашенков, более 100 националистов и наемников было уничтожено в Харькове после высокоточного удара «Искандером» по украинскому штабу обороны. Он также рассказал, что подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) начали блокировать с востока и юга населенный пункт Боровское.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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