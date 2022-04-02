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Корреспондент «Известий» показал видео с места подрыва драмтеатра в Мариуполе

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Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал, как выглядит улица в Мариуполе, где накануне боевики нацбатальона «Азов» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела) подорвали драмтеатр.

По его словам, большому количеству людей на эту улицу выходить не разрешают из соображений безопасности. Слишком долго там по этой же причине находиться нельзя, поэтому кадры были засняты максимально быстро.

«Подобрались очень близко. Открытая территория. Еще вчера здесь стреляли. Вот оно — печально известно здание», — рассказал корреспондент.

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16 марта Минобороны РФ сообщили о подрыве заминированного здания драмтеатра боевиками нацбатальона «Азов». В ведомстве назвали действия националистов кровавой провокацией и подчеркнули, что во взорванном здании могли находиться в заложниках люди. О том, что подрыв совершил украинский нацбатальон, рассказала и местная жительница.

Бои за Мариуполь ведутся практически с самого начала спецоперации по защите Донбасса. Днем ранее представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в городе осталось три основных очага сопротивления. Речь идет о центре Мариуполя, заводе «Азовсталь» и порте.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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