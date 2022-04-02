Более 500 украинских военных перешли на сторону ДНР

Более 500 украинских военных перешли на сторону Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала спецоперации России по защите Донбасса. Об этом 2 апреля сообщает народная милиция республики.

«С начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону Донецкой Народной Республики 525 военнослужащих вооруженных сил Украины», — передает ведомство в своем Telegram.

Ранее в этот же день в Луганской Народной Республике (ЛНР) сообщили о 170 сложивших оружие военных ВСУ. Как отметила уполномоченная по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, республика неоднократно делала заявления о том, что добровольно сложившие оружие украинские военнослужащие по окончании спецоперации будут отпущены домой. При условии, что на их «руках нет крови мирных жителей».

По ее словам, сложившие оружие военные ВСУ поняли, что восемь лет слушали далекую от истины пропаганду, и признали обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Сердюкова отметила, что солдаты не хотят возвращаться в украинскую армию.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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