Корреспондент «Известий» показал брошенную позицию ВСУ в жилом доме

Корреспондент «Известий» 2 апреля показал покинутую позицию вооруженных сил Украины (ВСУ) в жилом доме.

«Обычный жилой дом, здесь бронежилеты, берцы, куртка зимняя, коробки с патронами. То есть готовились обороняться, не смогли и сбежали. Судя по тому, что оставили одежду, забрали наряды у гражданских. Как у них принято, как они делать любят. Переоделись и куда глаза глядят», — отметил журналист.

28 марта в Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщили о пресечении попытки побега с комбината «Азовсталь» в Мариуполе командира украинского радикального нацформирования «Азов».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Москва начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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