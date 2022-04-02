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Опубликованы снятые с коптера кадры последнего укрепрайона ВСУ в Попасной

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«Известия» 2 апреля публикуют кадры, снятые в ходе пролета над городом Попасная в Луганской Народной Республике (ДНР), расположен последний укрепрайон украинских военных.

Спецоперация в Донбассе 2 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

На них можно увидеть, как из нескольких объектов валит дым. Также на видеозаписи видны сгоревшие и разрушенные в результате ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) дома.

Накануне корреспондент «Известий» Денис Кулага и съемочная группа телеканала попали под обстрел в Попасной. Инцидент произошел, когда журналист пытался найти родственниц россиянки. В этот момент его начали обстреливать ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Москва начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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