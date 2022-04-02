Корреспондент «Известий» пообщался с жителями Мариуполя

Жители Мариуполя рассказали корреспонденту «Известий», как живут в подвале, где раньше находились магазины и парикмахерские.

«Это считается элитный европодвал, потому что у нас здесь бывший магазин, а соседние дома — это просто земля. У нас есть комнаты, вообще замечательно», — поделилась одна из жительниц.

По ее словам, военные России и Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут себя хорошо и делятся едой с жителями.

При этом вооруженные силы Украины (ВСУ) игнорируют граждан, проходя мимо. Они базируются в школе и никого к ней не подпускают, добавила собеседница.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.