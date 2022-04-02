Тищенко предсказал победу Бабанина в бою против кубинца Шарона

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко спрогнозировал 2 апреля, как может завершиться предстоящий поединок российского бойца Максима Бабанина и кубинца Рейналдо Шарона в рамках турнира PRAVDA.

«Он [Бабанин] хорошего уровня боксер, может и ударить, хотя такой тяжеловесной фактуры нет у него. Он такой маленький, кругленький. Но, несмотря на это, удар есть у него, он быстрый достаточно. Ожидаю, что он может закончить досрочно свой бой, есть у него такая возможность», — заявил Тищенко.

Бабанин выходил на ринг в декабре прошлого года. Тогда он одержал победу в бою с Оливье Даудом Меконго.

Турнир PRAVDA состоится в клубе ГЛАВCLUB 15 апреля. Трансляцию мероприятия покажет телеканал РЕН ТВ в 23:00 мск. Главным событием турнира станет поединок российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и бразильца Сауло Кавалари.