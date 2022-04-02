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Кинотеатр на Елисейских Полях получил угрозы из-за российских фильмов

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Кинотеатр «Бальзак» в центре Парижа отменил показы российского кино по воскресеньям из-за поступивших угроз. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил ТАСС председатель ассоциации Rivage Russie Evenements Жан Радвани.

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«В адрес кинотеатра «Бальзак» поступили угрозы. Ночью неизвестные расклеили на витрине здания листовки с головами мертвых людей, не могу сказать, что там было написано. Кроме того, в соцсетях высказывались претензии в связи с показами российских фильмов. На этом фоне руководство кинотеатра приняло решение отменить все воскресные сеансы», — рассказал он.

Радвани рассказал, что каждое воскресенье апреля планировался показ одного российского фильма на большом экране. В воскресенье, 3 апреля, в расписании стоял показ картины Алексея Германа-младшего «Дело» (2021). Также в течение месяца должны были показать «Балладу о солдате» (1959) Григория Чухрая, «Комиссара» (1967) Александра Аскольдова и другие картины.

Председатель ассоциации Rivage Russie Evenements отметил, что ни ассоциация, организовавшая показы и выступающая за сохранение и демонстрацию образцов российского и советского киноискусства, ни сам кинотеатр не подавали заявления в полицию в связи со случившимся. И уточнил, что кинотеатр не прекращает работу.

Радвани также сказал, что из-за спецоперации по защите жителей Донбасса есть украинцы и их сторонники, которые пытаются оказывать давление. При этом отметил, что он сам и вся ассоциация относятся отрицательно к таким методам давления.

По мнению Радвани, продолжать показ российских фильмов следовало бы, так как российская культура — это не только действующие власти, но и множество российских творцов, создающих произведения и пытающихся рассказать о многообразном российском обществе.

События на Украине привели к всплеску русофобии в мире. В нескольких странах нападению вандалов подверглись российские загранучреждения, известные спортсмены и деятели культуры из РФ столкнулись с отменой своих выступлений и контрактов.

Замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Владимир Андреев заявил 15 марта, что ситуация с защитой прав россиян за рубежом сложная, сейчас она осложняется многократно. Он призвал собирать все случаи нарушения прав россиян за рубежом и сообщать в МИД РФ, чтобы вместе разрешать все подобные ситуации, а также использовать местные возможности реагирования.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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