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Выставка образцов белорусской и российской техники открылась в Москве

Выставка передовых образцов белорусской и российской техники открылась в Москве на ВДНХ
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Выставка образцов продукции машиностроительного комплекса России и Белоруссии открылась на территории ВДНХ в Москве 2 апреля, в День единения народов России и Белоруссии.

Экспозицию открыли вице-премьер России Алексей Оверчук, министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик и посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

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«Поздравляю вас с Днем единения народов Белоруссии и России — праздником, символизирующим наше нерушимое братство и крепкую дружбу. Являясь суверенными государствами и развиваясь как независимые нации, мы связаны общей многовековой историей», — сказал посол Белоруссии Семашко.

На выставке представлены ведущие опытные и действующие образцы промышленной, сельскохозяйственной, пожарной и гражданской наземной, а также воздушной техники двух государств от таких предприятий, как Петербургский тракторный завод, КамАЗ и КАМАЗ-Мастер, Ростсельмаш, «Меркатор», Гомсельмаш, БелАЗ, Минский тракторный завод, Амкодор-Центр, МАЗ, «Белджи», «Вертолеты России», УАЗ, ГАЗ.

Выставка будет работать по 9 апреля на открытой площадке между павильоном № 18 «Выставочно-торговый центр Республики Беларусь» и павильоном № 57 «Россия — моя история».

Ранее в этот же день президент РФ Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов РФ и Белоруссии. Он отметил, что договоренности, к которым пришли на сегодняшний момент Россия и Белоруссия, способны создать условия для укрепления позиций двух государств на мировой арене.

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