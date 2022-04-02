Синоптик назвал причины сильного снегопада в Москве

Причиной обильного снегопада в Москве является циклон «Катарина». Об этом в субботу, 2 апреля, заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Вышел циклон «Катарина». У него в северной части, куда мы попали, холодный воздух, а в южной — теплый. Например, Воронеж, Липецк и Тула попали в южную часть циклона. Соответственно, у них дождь, ближе к нам мокрый снег с дождем, а у нас [в Москве] снег», — приводит RT слова синоптика.

Синоптик добавил, что текущий снегопад не должен продлиться долго.

«Будет идти всю ночь и утро следующего дня. <…> По разным расчетам, выпадет от 12 до 20 мм осадков. Но снег будет выпадать неравномерно, где-то может выпасть до 25 мм», — заключил специалист.

Ранее в этот день в пресс-службе столичного управления МЧС сообщили, что сильный ветер и мокрый снег ожидаются ночью в воскресенье, 3 апреля, в Москве. В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, а пешеходов — обходить стороной шаткие конструкции.

Также в субботу в Гидрометцентре объявили о продлении «желтого» уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера воскресенья. Жителей столицы оповестили о сильных порывах ветра до 15 м/с, мокром снеге и гололедице. Предупреждение действует до 21:00 3 апреля в Москве и области.