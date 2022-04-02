В Toronto Star заявили о неспособности Канады обнаруживать ракеты из России

Нынешняя радарная система в северной части Канады устарела и не способна обнаружить современные ракеты, в том числе из России. Об этом говорится в материале канадского издания Toronto Star.

«Эти радары не только устарели, но и не смогут справиться с угрозой, возникшей за последние 5–10 лет», — приводятся в статье слова замглавы Центра исследований обороны и безопасности Манитобского университета Джеймса Фергюссона.

В связи с этим министр национальной обороны Канады Анита Ананд анонсировала «мощный пакет» реформ, направленных на обновление командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

«Важнейшим компонентом реформы должна стать замена северной системы предупреждения — системы радиолокационных станций, установленных еще в восьмидесятые годы и давно нуждающихся в обновлении», — указано в статье.

Как отмечают журналисты, изначальной целью системы наземных радаров являлось обнаружение российских бомбардировщиков, приближающихся к территории Канады. Теперь эти системы нуждаются в полном обновлении, чтобы они были способны распознать новейшие ракетные комплексы, обладающие большей дальностью, скоростью и маневренностью.

Эксперты предполагают, что на усовершенствование систем командования воздушно-космической обороны Северной Америки потребуется до $20 млрд. При этом ожидается, что часть расходов на себя возьмут США.

21 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об ударе гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по арсеналу на Украине, он был выполнен с дальности более 1 тыс. км. Генерал пояснил, что боевое применение ракетного комплекса подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов.

Комментируя применение Россией «Кинжала», военный обозреватель Блейк Стилуэлл подчеркнул, что сегодня мир оказался в эпохе русского супероружия и США должны быть обеспокоены отсутствием средств, способных перехватить гиперзвуковые ракеты.

Герой Российской Федерации полковник Андрей Красов напомнил, как Запад не воспринял всерьез разработку РФ гиперзвукового оружия. По его словам, сейчас Россия перешла от слов к практике, демонстрируя возможности этого гиперзвукового оружия, в том числе используя при решении целей начавшейся 24 февраля специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.