Прямой эфир
Армия
ВС России вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области
Мир
Более 500 украинских военных перешли на сторону ДНР
Мир
Посол США выступил за продолжение диалога с Россией по безопасности
Мир
В Лондоне начались протесты из-за роста цен на электричество и газ
Мир
Кинотеатр на Елисейских Полях получил угрозы из-за российских фильмов
Мир
Литва полностью отказалась от российского газа
Экономика
Газопровод «Ямал–Европа» перешел на работу в режиме реверса
Наука
В России создали «залечивающую» царапины пленку для смартфонов
Мир
В ДНР из Мариуполя эвакуировали еще более 300 человек
Спорт
Теннисист Даниил Медведев пропустит несколько месяцев из-за операции
Мир
Суд вынесет постановление по экстрадиции Ассанжа в США 20 апреля

В Toronto Star заявили о неспособности Канады обнаруживать ракеты из России

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нынешняя радарная система в северной части Канады устарела и не способна обнаружить современные ракеты, в том числе из России. Об этом говорится в материале канадского издания Toronto Star.

«Кинжальная» ватага: в Сибири появится полк с гиперзвуковыми ракетами
Аэродром базирования МиГ-31 с уникальными боеприпасами прикроют С-350 и «Панцири»

«Эти радары не только устарели, но и не смогут справиться с угрозой, возникшей за последние 5–10 лет», — приводятся в статье слова замглавы Центра исследований обороны и безопасности Манитобского университета Джеймса Фергюссона.

В связи с этим министр национальной обороны Канады Анита Ананд анонсировала «мощный пакет» реформ, направленных на обновление командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

«Важнейшим компонентом реформы должна стать замена северной системы предупреждения — системы радиолокационных станций, установленных еще в восьмидесятые годы и давно нуждающихся в обновлении», — указано в статье.

Как отмечают журналисты, изначальной целью системы наземных радаров являлось обнаружение российских бомбардировщиков, приближающихся к территории Канады. Теперь эти системы нуждаются в полном обновлении, чтобы они были способны распознать новейшие ракетные комплексы, обладающие большей дальностью, скоростью и маневренностью.

Эксперты предполагают, что на усовершенствование систем командования воздушно-космической обороны Северной Америки потребуется до $20 млрд. При этом ожидается, что часть расходов на себя возьмут США.

21 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об ударе гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по арсеналу на Украине, он был выполнен с дальности более 1 тыс. км. Генерал пояснил, что боевое применение ракетного комплекса подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов.

Комментируя применение Россией «Кинжала», военный обозреватель Блейк Стилуэлл подчеркнул, что сегодня мир оказался в эпохе русского супероружия и США должны быть обеспокоены отсутствием средств, способных перехватить гиперзвуковые ракеты.

Герой Российской Федерации полковник Андрей Красов напомнил, как Запад не воспринял всерьез разработку РФ гиперзвукового оружия. По его словам, сейчас Россия перешла от слов к практике, демонстрируя возможности этого гиперзвукового оружия, в том числе используя при решении целей начавшейся 24 февраля специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022