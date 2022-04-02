Суд вынесет постановление по экстрадиции Ассанжа в США 20 апреля

Вестминстерский магистратский суд вынесет постановление по делу об экстрадиции в США журналиста Джулиана Ассанжа 20 апреля. Об этом 2 апреля сообщает организация WikiLeaks, которую основал Ассанж.

«Суд вынесет постановление по экстрадиции Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты. Постановление затем поступит на одобрение к Прити Пател. Защита Ассанжа направит [необходимые] документы Пател. Крайний срок — 18 мая», — сообщает организация в Twitter.

4 февраля национальное собрание Франции отклонило проект резолюции с призывом к правительству о предоставлении убежища Ассанжу.

В декабре прошлого года апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию американской стороны об экстрадиции основателя WikiLeaks в США. По информации Reuters, дело вернули в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан Штатам из-за риска его самоубийства. Кроме того, в решении суда было указано, что Ассанж должен оставаться под стражей.

В том же месяце директор организации «Репортеры без границ» по международным кампаниям Ребекка Винсент заявила, что экстрадиция основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа — это, «возможно, вопрос жизни и смерти».

В ноябре 2021 года отец Ассанжа Джон Шиптон заявил, что только Франция может спасти его сына от экстрадиции в США. Он считает, что его сын немало сделал для Франции, опубликовав данные о прослушивании американцами французских президентов и шпионаже ЦРУ во время избирательной кампании во Франции в 2012 году.

В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. В 2019 году Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Журналисту в США грозит 175 лет лишения свободы.