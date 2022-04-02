В ДНР из Мариуполя эвакуировали еще более 300 человек

Из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике (ДНР) эвакуировали еще 328 человек, среди них 72 ребенка. Об этом сообщил в субботу, 2 апреля, штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«За минувшие сутки, с 8:00 1 апреля до 8:00 2 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 588 человек, включая 119 детей», — отмечается в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Всего за сутки из Мариуполя эвакуированы 588 человек. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Также в сообщении говорится, что штаб территориальной обороны ДНР призывает население воздержаться от столкновений с украинскими боевиками.

Отмечается, что с 5 марта по 2 апреля в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 10 820 человек.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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