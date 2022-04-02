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Теннисист Даниил Медведев пропустит несколько месяцев из-за операции
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Теннисист Даниил Медведев пропустит несколько месяцев из-за операции

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Российский теннисист Даниил Медведев рискует пропустить «Ролан Гаррос», который стартует 22 мая, так как ему предстоит операция из-за грыжи. Восстановление займет от одного до двух месяцев.

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«Последние несколько месяцев я играл с грыжей. Вместе с командой мы приняли решение сделать небольшую операцию. Восстановление может занять от одного до двух месяцев, и я буду делать всё возможное, чтобы вернуться на корт как можно быстрее», — написал Медведев 2 апреля в Twitter.

Даниил Медведев выиграл Открытый чемпионат США – 2021, Итоговый турнир ATP 2020 года, а также 13 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Медведев 21 марта опустился с первой на вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после того, как 14 марта он не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, уступив французу Гаэлю Монфису со счетом 6:4, 3:6, 1:6. На первое место в рейтинге ATP вернулся серб Новак Джокович с 8465 очками. У Медведева стало 8445 очков.

31 марта Медведев не смог выйти в полуфинал турнира «Мастерс» в Майами. Таким образом, он упустил шанс вернуться на первую строчку рейтинга, проиграв поляку Хуберту Хуркачу.

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