Корреспондент «Известий» рассказал о разговорах раненых военных

Получивший ранение корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов 2 апреля рассказал о том, как изменились темы разговоров раненых военных, сопровождавших его во время перелета в Москву.

«Чувствуется разница до перелета и после перелета. Со мной парни с Попасной, конечно, лица и позывные называть нельзя, воевали отважно, получили ранения. Но если до перелета преимущественно разговаривали о характере боя, о тех местах и обстоятельствах, в которых получили ранения, кто остался, кого потеряли, как продвигаются наши подразделения, то сейчас уже более мирные темы: о погоде, у кого тесть на «скорой» работал, о девушках потихоньку начинают разговаривать, мысли идут в более мирное русло», — отметил журналист.

По его словам, каждый из бойцов уверен, что после лечения вернется к своим сослуживцам.

«Своих там оставлять нельзя, надо вернуться и завершить начатое», — резюмировал корреспондент.

Ранее в этот день Северьянова доставили из Ростова-на-Дону в Москву, где его госпитализировали в одну из столичных клиник. Журналист подчеркнул, что медицинский персонал встретил его замечательно.

29 марта Северьянов рассказал, что получил ранение, когда он сам оказывал помощь раненому военному в Мариуполе. В этот же день его эвакуировали и положили в местный госпиталь, затем перевезли в Ростов-на-Дону.

Журналист отметил, что из-за ранения потерял много крови, ослаб, поэтому ходить практически не получалось. Корреспондент также пояснил, что он получил сквозное пулевое ранение, кость не задета.

Также журналист снял кадры после своего ранения под Мариуполем.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства ранения журналиста «Известий».

24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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