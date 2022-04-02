Пресс-секретарь Путина Песков заявил о нескорой переоценке отношений России и Европы

Европейским странам нужна колоссальная переоценка ценностей. Для этого они должны «протрезветь» и осознать, что сами ответственны за судьбу своего континента, заявил в субботу, 2 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона и когда они всё-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет — это не ближняя перспектива, — но тогда придет время всё-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», — рассказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

30 марта китайская газета «Хуаньцю шибао» призвала Евросоюз не пытаться воскресить «умерший мозг НАТО». «На самом деле США и Европа едины на поверхности, но есть различия и разногласия по важным вопросам, например, как относиться к России», — пояснял автор статьи.

По его мнению, позиционирование НАТО со стороны США и Европы принципиально отличается. Европа рассматривает НАТО как «щит», а США видит НАТО как «копье». Поэтому мы видим, что НАТО продолжает силовое вмешательство в Югославию, Ирак, Ливию, Сирию и др. США очень активно в этом участвуют, а Европа неохотно, потому что у обеих сторон принципиально разные потребности. Точно так же в вопросе спецоперации по защите Донбасса Соединенные Штаты пытались спровоцировать стратегическую репрессию против России, в то время как Европа, из-за беспокойства о безопасности, изо всех сил пыталась выступить дипломатическим посредником.

Подобную мысль выразила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила 30 марта, что Вашингтон намеренно втянул Евросоюз в ситуацию на Украине. По ее словам, Евросоюз всегда был исключительно экономическим объединением, поэтому не вникал в вопросы национальной обороны.

Однако дипломат напомнила, что на последнем саммите ЕС в Брюсселе президент США Джо Байден открыто призывал НАТО и ЕС договориться между собой об «углублении партнерства». Представитель российского внешнеполитического ведомства пояснила, что преподносилось всё это якобы для оборонных целей. «НАТО станет щитом ЕС» — таков основной посыл.

Ранее, 25 марта, российские политики, опрошенные «Известиями», заявили, что Соединенным Штатам выгоден российско-украинский конфликт.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что для США принципиально важно использовать украинскую карту для дальнейшей борьбы против России. Для Штатов очень благоприятна ситуация, когда удалось стравить две страны, которые были самыми крупными республиками СССР. Многим еще недавно в страшном сне не могло привидеться, что русские и украинцы будут конфликтовать. Сегодня эта задача реализована. При этом депутат уверен: российская военная спецоперация в Донбассе — «вынужденная, но необходимая мера».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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