Газопровод «Ямал–Европа» перешел на работу в режиме реверса

Магистраль «Ямал–Европа» перешла на работу в режиме реверса. Газ идет со стороны Германии в Польшу. Это в субботу, 2 апреля, показывают данные немецкой компании Gascade.

Отмечается, что заявки на прокачку топлива через станцию «Мальнов» на границе Германии с Польшей на вход и выход с вечера пятницы, 1 апреля, были почти равны нулю.

Из этого следует, что газопровод перешел в режим реверса, то есть российский газ попадал в польский участок газопровода, перепродавался Германией и оставался на территории Польши.

Однако с 8:00 мск, начался реверс, топливо стало прокачиваться в Польшу, куда за час поступило чуть более 270 тыс. куб. м газа.

Экономист Ричард Вернер 29 марта рассказал об ущербе европейской экономике из-за заявлений об отказе от поставок энергоносителей из России. Он отметил, что европейские страны заявили о намерении прекратить вести дела с Россией в тот момент, когда сами остро нуждаются в импорте российских нефти и газа.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. Он подчеркнул, что поставки топлива продолжатся в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

За несколько дней до начала спецоперации ситуация в регионе значительно обострилась. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в Россию. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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