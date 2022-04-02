Прямой эфир
Армия
ВС России вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области
Мир
Более 500 украинских военных перешли на сторону ДНР
Мир
Посол США выступил за продолжение диалога с Россией по безопасности
Мир
В Лондоне начались протесты из-за роста цен на электричество и газ
Мир
Кинотеатр на Елисейских Полях получил угрозы из-за российских фильмов
Мир
Литва полностью отказалась от российского газа
Экономика
Газопровод «Ямал–Европа» перешел на работу в режиме реверса
Наука
В России создали «залечивающую» царапины пленку для смартфонов
Мир
В ДНР из Мариуполя эвакуировали еще более 300 человек
Спорт
Теннисист Даниил Медведев пропустит несколько месяцев из-за операции
Мир
Суд вынесет постановление по экстрадиции Ассанжа в США 20 апреля
Сюжет:

Газопровод «Ямал–Европа» перешел на работу в режиме реверса

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Магистраль «Ямал–Европа» перешла на работу в режиме реверса. Газ идет со стороны Германии в Польшу. Это в субботу, 2 апреля, показывают данные немецкой компании Gascade.

Пусто место: оплата газа рублями мотивирует западные банки оставить «дочки» в РФ
Какие варианты по покупке энергоресурсов за нацвалюту есть у ЕС

Отмечается, что заявки на прокачку топлива через станцию «Мальнов» на границе Германии с Польшей на вход и выход с вечера пятницы, 1 апреля, были почти равны нулю.

Из этого следует, что газопровод перешел в режим реверса, то есть российский газ попадал в польский участок газопровода, перепродавался Германией и оставался на территории Польши.

Однако с 8:00 мск, начался реверс, топливо стало прокачиваться в Польшу, куда за час поступило чуть более 270 тыс. куб. м газа.

Экономист Ричард Вернер 29 марта рассказал об ущербе европейской экономике из-за заявлений об отказе от поставок энергоносителей из России. Он отметил, что европейские страны заявили о намерении прекратить вести дела с Россией в тот момент, когда сами остро нуждаются в импорте российских нефти и газа.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. Он подчеркнул, что поставки топлива продолжатся в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

За несколько дней до начала спецоперации ситуация в регионе значительно обострилась. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в Россию. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022