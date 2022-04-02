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Путин обсудил с Токаевым ситуацию на Украине

Президенты России Путин и Казахстана Токаев обсудили ситуацию на Украине
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Президент России Владимир Путин в субботу, 2 апреля, провел телефонный разговор с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. В ходе беседы российский лидер рассказал о продвижении спецоперации по защите Донбасса.

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«Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, а также о переговорах российских и украинских представителей», — говорится в пресс-релизе на сайте Кремля.

Лидеры государств договорились укрепить и усилить взаимодействие между Россией и Казахстаном торгово-экономическом секторе.

29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров Москвы и Киева, которые продлились около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, переговоры прошли конструктивно, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Также украинской стороной было поставлено условие, что подписание мирного договора может пройти только между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским лично.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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