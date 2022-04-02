Эксперт заявил о постепенном ослаблении влияния доллара в мире из-за санкций

Доллар постепенно будет терять свою ценность, считает преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик.

«В течение многих лет США вводили санкции против целого ряда стран. Для продолжения торговли им приходилось использовать другие подходы, вести расчеты в других валютах. Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», — отметил он 2 апреля в беседе с RT.

По его словам, рубль в отличие от доллара обеспечен золотом, что способно увеличить значение российской валюты. А роль доллара будет со временем уменьшаться.

«Так что в отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьей американской Конституции о «полном доверии», рубль будет иметь реальную ценность. Люди, конечно же, всё меньше верят в американский доллар, поскольку у США серьезные долги», — заключил Ковалик.

Ранее, 1 апреля, аналитик брокерской компании «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что в условиях существующих в России ограничений на покупку и вывоз валюты, на операции с ней, а также резкого падения российского импорта могут привести к стоимости доллара 30–50 рублей.

31 марта первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что введенные против России санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара.

Ужесточение санкций стран Запада последовало после начала Москвой операции по защите Донбасса 24 февраля.

Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за участившихся обстрелов. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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