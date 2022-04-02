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Путин сообщил Токаеву о ходе спецоперации РФ по защите Донбасса

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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал главу Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Спецоперация в Донбассе 2 апреля. Текстовая трансляция
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«Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, а также о переговорах российских и украинских представителей», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, президенты обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

«Рассмотрены перспективы углубления взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Подтвержден взаимный настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений», — заключили в Кремле.

29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров Москвы и Киева, которые продлились около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, переговоры прошли конструктивно, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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