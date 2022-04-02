СК возбудил дело после захвата заложников в роддоме Мариуполя

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в роддоме Мариуполя украинскими боевиками. Об этом сообщается в субботу, 2 апреля, на сайте ведомства.

Ранее, 30 марта, сообщалось, что мариупольский роддом № 2 находится под осадой вооруженных сил Украины. По сообщению территориальной обороны (ТерО) Донецкой Народной Республики (ДНР), внутри находилось около 100 человек, из которых 37 детей и пять новорожденных. В оборонном ведомстве отмечали, что «медработники вынуждены проводить роды при свечах и прятать новорожденных детей в подвалах».

«Украинские националисты продолжают держать в страхе мирное население Мариуполя. Родильный дом № 2 несколько раз подвергался обстрелам, украинские нацисты делают всё для того, чтобы сорвать эвакуацию персонала и больных, а также передачу медикаментов», — говорилось в сообщении.

30 марта житель Мариуполя в беседе с корреспондентом телеканала «Известия» рассказал, что за последние годы украинские радикалы успели распространить свое влияние и город следовало зачистить от них раньше.

28 марта российские военные обнаружили в подвалах освобожденных зданий Мариуполя тела мирных граждан, на которых остались следы пыток, а на коже была вырезана неонацистская символика.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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