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В Москве продлили «желтый» уровень погодой опасности
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Тишковец спрогнозировал прохладный апрель в Москве

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Апрель для Москвы станет относительно прохладным и ненастным, однако прогнозы скорее положительные. Об этом свидетельствует прогноз среднемесячной температуры — она опустится на два градуса ниже нормы, заявил в субботу, 2 апреля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Что касается долгосрочного прогноза погоды на апрель, то месяц в целом ожидается относительно прохладный и ненастный. Среднемесячная температура воздуха апреля в Москве прогнозируется на два градуса ниже нормы, а осадков выпадет как минимум в 1,5–1,7 больше положенного по климату», — рассказал Тишковец на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Специалист добавил, что холод, слякоть и пасмурная погода будут преобладать только до середины апреля.

Ранее в этот же день в пресс-службе столичного управления МЧС предупредили о сильном ветре и мокром снеге в ночь на воскресенье, 3 апреля.

Тогда же в Гидрометцентре объявили о продлении «желтого» уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера воскресенья. Жителей столицы оповестили о сильных порывах ветра до 15 м/с, мокром снеге и гололедице. Предупреждение действует до 21:00 3 апреля в Москве и области.

Накануне синоптики рассказали о погоде в Москве 2 апреля. Так, жителей столицы облачная погода, местами сильный снег, гололедица и ветер северо-восточного направления со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15 м/с.

31 марта главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что к Москве приближается один из атмосферных фронтов мощного южного циклона. Однако он принесет не тепло, а большое количество снега.

В этот же день Тишковец сообщил, что в ближайшие выходные Москву и Московскую область накроет аномальное количество осадков, которые принесет средиземноморский циклон «Катарина».

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