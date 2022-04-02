МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и сильном ветре

Сильный ветер и мокрый снег ожидаются ночью в воскресенье, 3 апреля, в Москве. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 до 09:00 3 апреля в Москве сохранятся снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, местами гололед, усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, гололедица», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, а пешеходов — обходить стороной шаткие конструкции.

Ранее в этот день в Гидрометцентре объявили о продлении «желтого» уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера воскресенья. Жителей столицы оповестили о сильных порывах ветра до 15 м/с, мокром снеге и гололедице. Предупреждение действует до 21:00 3 апреля в Москве и области.

Накануне синоптики рассказали о погоде в Москве 2 апреля. Так, жителей столицы ждут облачная погода, местами сильный снег, гололедица и ветер северо-восточного направления со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15 м/с.

31 марта главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что к Москве приближается один из атмосферных фронтов мощного южного циклона. Однако он принесет не тепло, а большое количество снега.

В этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие выходные Москву и Московскую область накроет аномальное количество осадков, которые принесет средиземноморский циклон «Катарина».