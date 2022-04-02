Число зафиксированных случаев COVID-19 в мире превысило 489,6 млн

Число заболевших коронавирусной инфекцией с момента начала пандемии уже достигло 489 612 899. Новейшие данные разместили на карте в субботу, 2 апреля, сотрудники американского университета Джонса Хопкинса.

С момента старта распространения COVID-19 в мире скончались уже 6 148 487 человек. В числе стран с более чем 20 млн случаев заражения США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.

Больше всего случаев инфицирования наблюдается в Соединенных Штатах Америки. Там за более чем два года были заражены 80 140 309 человек. Из них 982 371 скончался.

На втором месте Индия. У нее заразилось 43 027 309, а скончались 521 264.

Данные обновляются ежедневно каждые несколько часов.

1 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила штаммы «Омикрон» и «Дельта» в группу «ныне циркулирующих» вариантов коронавируса, вызывающих обеспокоенность, тогда как «Альфа», «Бета» и «Гамма» отнесены к группе «прежде циркулировавших» штаммов.

Отмечается, что штаммы «Омикрон», «Дельта», «Альфа», «Бета» и «Гамма» ВОЗ относит к категории «вариантов, вызывающих обеспокоенность» (VOC).

31 марта сообщалось, что общее количество случаев заражения COVID-19 на прошлой неделе снизилось, а число смертей от него возросло.

В ВОЗ считают, что такие результаты связаны с изменениями в определении смертей от COVID-19 в Чили и США, а также с «ретроспективными корректировками» в Индии и Юго-Восточной Азии.

По данным еженедельного обзора организации, за предыдущую неделю в мире выявили более 10 млн новых случаев и свыше 45 тыс. смертей.

Ранее в тот же день доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что эпидемиологическая обстановка на территории РФ вполне благоприятна, однако есть шанс, что в осенне-зимний период придется вернуть некоторые ограничения.

Вместе с тем, по его словам, ограничения снимают не на пустом месте. Он отметил, что для принятия таких решений региональные власти ориентируются на положение дел в местных больницах и «количество свободных коек под ковидных больных».

29 марта специалист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Китае. Новую волну он связал с проникновением в страну штамма «Омикрон» во время проведения Олимпиады.

С 28 марта в китайском Шанхае объявлен локдаун из-за вспышки заболеваемости COVID-19. Он станет самым интенсивным в Китае с момента локдауна в Ухане, где была выявлена первая в мире вспышка нового коронавируса в 2019 году.

В России же, по данным Роспотребнадзора, рост числа заболевших отмечается только в одном регионе. О каком именно регионе идет речь, не уточняется.

Ранее стало известно, что в России за прошедшую неделю снизился показатель заболеваемости COVID-19. По данным оперативного штаба на 28 марта, на 100 тыс. населения он упал на 26,7%. В тот же день председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в России.

Однако директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что россиянам следует пройти повторную вакцинацию от COVID-19 на фоне роста заболеваемости за рубежом.