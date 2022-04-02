Украинские войска обстреляли Донецк с помощью «Градов»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 11:30 — населенный пункт Георгиевка — город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении центра в Telegram.

Ранее в этот день ВСУ выпустили 12 снарядов из артиллерийского орудия среднего калибра (122 мм) по направлению населенного пункта Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР).

30 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что в городе зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в жилой дом, произошло частичное разрушение здания.

Днем ранее сообщалось, что 31 мирный житель получил ранения в Донецкой Народной Республике.

Тогда же стало известно, что украинские войска за сутки 31 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустили в общей сложности 295 единиц боеприпасов.

Также во вторник в ДНР заявили, что два человека погибли, 29 пострадали в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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