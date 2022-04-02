Из-подо льда в Вологодской области вытащили тело шестилетнего ребенка

Спасатели обнаружили тело шестилетнего мальчика, который 1 апреля провалился под лед реки Тошни в поселке Новый Источник Вологодского района. Об этом сообщила в субботу, 2 апреля, пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

«Тело ребенка, провалившегося под лед, обнаружили сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, которые совместно со спасателями аварийно-спасательной службы и добровольцами осуществляли поиски на реке Тошне», — говорится в сообщении.

Около полуночи специалисты Главного управления МЧС России по Вологодской области всего в 50–70 м от места трагедии зацепили баграми куртку ребенка. Незамедлительно в этом месте был произведен распил льда и обнаружен погибший мальчик. С матерью продолжают работать психологи МЧС России.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что двое мальчиков шести и семи лет провалились под лед на реке Тошне в Вологодском районе Вологодской области. Одного ребенка очевидцы смогли вытащить из воды. Спасенный ребенок был доставлен в больницу с переохлаждением, состояние здоровья стабильное, жизни ничего не угрожает

Отмечается, что малолетние дети гуляли без присмотра родителей и спустились на берег реки Тошни. Двое мальчиков вышли на лед и провалились в воду. Другие ребята сообщили о происшествии взрослым.

В следственном управлении СК РФ по области сообщили, что уголовное дело возбуждено по факту гибели в реке шестилетнего мальчика по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

29 марта в Иркутске трое подростков провалились под лед на реке Ангаре. Двоим мальчикам помогли выбраться из воды очевидцы. Третьего ребенка унесло течением, труп погибшего обнаружен сотрудниками МЧС.