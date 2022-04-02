Минобороны РФ сообщило о выведении из строя военных аэродромов в Полтаве и Днепропетровске

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков в субботу, 2 апреля, заявил, что Вооруженные силы России высокоточным оружием вывели из строя аэродромы в Полтаве и Днепропетровске (украинское название — Дніпро. — Ред.).

«Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск», — сказал он на брифинге.

Конашенков также отметил, что российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24. Кроме того, были уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата.

Также, по заявлению Конашенкова, российская авиация и ракетные войска за прошедшую ночь поразили 67 военных объектов Украины. Среди этих объектов: два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 84 вертолета, 381 беспилотный летательный аппарат, 1882 танка и других боевых бронированных машин, 203 установки реактивных систем залпового огня, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1764 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

В 2016 году постановлением Верховной рады Украины Днепропетровск был переименован в Днепр (укр. Дніпро. — Ред.). Решение было принято в рамках процесса декоммунизации в стране.

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