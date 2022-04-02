Жители Мурманской области засняли на видео трехчасовое северное сияние

На севере России, в Мурманской области в субботу, 2 апреля, местные жители наблюдали северное сияние. Оно длилось три часа, некоторые фрагменты граждане успели записать на видео.

Жители северной части страны могут наблюдать природное явление с сентября по март.

11 февраля жители Выборга в Ленинградской области заметили над городом северное сияние — третье за месяц.

В ночь на 26 января северное сияние озарило небо над Ладожским озером. Уникальное явление заметили местные жители примерно в 0:30.

Ранее жители Нижнего Новгорода наблюдали редкое природное явление — в ночные часы в небе можно было увидеть световые столбы. Фото появились в соцсетях. На снимках запечатлено, как изящные линии света, окрашенные в цвета радуги, вздымаются в небо. Это больше напоминает северное сияние.