Прямой эфир
Мир
Польша признала неэффективность антироссийских санкций
Общество
МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и сильном ветре
Мир
В ЕС заявили, что новый пакет санкций против России не затронет энергетику
Туризм
Продажа туров с кешбэком завершится в России в ночь на 9 апреля
Наука
Рогозин исключил отмену санкций против российской космической отрасли
Мир
Вице-президент США Харрис опровергла слова о желании сменить власть в России
Армия
Минобороны сообщило о поражении 67 военных объектов Украины за ночь
Армия
Военные РФ приступили к разминированию территории ЛНР
Общество
Количество вакансий с частичной занятостью в России выросло на 16% за март
Мир
В Германии пообещали не задействовать военные силы на Украине
Общество
В Москве продлили «желтый» уровень погодой опасности

Вице-президент США Харрис опровергла слова о желании сменить власть в России

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты Америки «не заинтересованы в смене» власти в России. Такое заявление вслед за другими американским политиками сделала вице-президент США Камала Харрис в субботу, 2 апреля, в эфире телеканала MSNBC.

Часики тикают: рецессия в США может наступить в ближайшие полтора года
На это указывает инверсия доходности в американских трежерис

«Нет, послушайте, позвольте мне внести ясность... Мы не заинтересованы в смене..., и это не наша политика. Точка», — заявила Харрис, отвечая на вопрос, должен ли остаться у власти президент России Владимир Путин.

В субботу, 26 марта, завершая свое европейское турне, американский президент Джо Байден выступил в Варшаве с комментарием по ситуации на Украине. Американский лидер снова допустил оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина, а затем заявил, что он якобы «не может оставаться у власти». Байден также заявил, что российская спецоперация по защите Донбасса «никогда не станет победной».

Слова Байдена вызвали возмущение как в России, так и в США. Представители Белого дома вынуждены были оправдываться за высказывания американского президента, заверив, что тот не призывал к смене власти в РФ. Позднее об этом заявил и сам Байден, подчеркнув, что не призывает к смене политического режима в РФ и не желает отстранения Владимира Путина от поста президента РФ.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал тревожными слова американского лидера. Он отметил, что всё фиксируется и запоминается для дальнейшего принятия решений.

Это уже не первое резонансное высказывание со стороны 79-летнего президента США. Ранее в ходе общения с журналистами 16 марта он ответил на вопрос корреспондента Fox News, готов ли он назвать Путина военным преступником. Сначала президент США ответил отрицательно и удалился, однако впоследствии вернулся, переспросил и изменил свой ответ на положительный.

В связи с негативными высказываниями Байдена в адрес Путина послу США в РФ Джону Салливану 21 марта была вручена нота протеста. В российском МИДе подчеркнули, что такие заявления ставят российско-американские отношения на грань разрыва. В ведомстве также отметили, что предупредили американскую сторону, что «предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор».

В Кремле же подчеркивали, что странно слышать жесткие выражения от главы государства, который призывал бомбить Югославию и от бомб которого погибли сотни тысяч человек во всем мире.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022