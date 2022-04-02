Вице-президент США Харрис опровергла слова о желании сменить власть в России

Соединенные Штаты Америки «не заинтересованы в смене» власти в России. Такое заявление вслед за другими американским политиками сделала вице-президент США Камала Харрис в субботу, 2 апреля, в эфире телеканала MSNBC.

«Нет, послушайте, позвольте мне внести ясность... Мы не заинтересованы в смене..., и это не наша политика. Точка», — заявила Харрис, отвечая на вопрос, должен ли остаться у власти президент России Владимир Путин.

В субботу, 26 марта, завершая свое европейское турне, американский президент Джо Байден выступил в Варшаве с комментарием по ситуации на Украине. Американский лидер снова допустил оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина, а затем заявил, что он якобы «не может оставаться у власти». Байден также заявил, что российская спецоперация по защите Донбасса «никогда не станет победной».

Слова Байдена вызвали возмущение как в России, так и в США. Представители Белого дома вынуждены были оправдываться за высказывания американского президента, заверив, что тот не призывал к смене власти в РФ. Позднее об этом заявил и сам Байден, подчеркнув, что не призывает к смене политического режима в РФ и не желает отстранения Владимира Путина от поста президента РФ.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал тревожными слова американского лидера. Он отметил, что всё фиксируется и запоминается для дальнейшего принятия решений.

Это уже не первое резонансное высказывание со стороны 79-летнего президента США. Ранее в ходе общения с журналистами 16 марта он ответил на вопрос корреспондента Fox News, готов ли он назвать Путина военным преступником. Сначала президент США ответил отрицательно и удалился, однако впоследствии вернулся, переспросил и изменил свой ответ на положительный.

В связи с негативными высказываниями Байдена в адрес Путина послу США в РФ Джону Салливану 21 марта была вручена нота протеста. В российском МИДе подчеркнули, что такие заявления ставят российско-американские отношения на грань разрыва. В ведомстве также отметили, что предупредили американскую сторону, что «предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор».

В Кремле же подчеркивали, что странно слышать жесткие выражения от главы государства, который призывал бомбить Югославию и от бомб которого погибли сотни тысяч человек во всем мире.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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