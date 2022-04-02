Более 600 человек эвакуировали из Мариуполя за сутки

За сутки из Мариуполя эвакуировали 588 человек. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил в Telegram штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«За минувшие сутки, с 08:00 (совпадает с мск. — Ред.) 1 апреля до 08:00 2 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 588 человек, включая 119 детей», — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что всего с 5 марта в Безыменное были эвакуированы 10 820 человек.

Накануне сообщалось, что из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 201 человека, включая 43 ребенка. Штаб территориальной обороны ДНР также призвал население воздерживаться от столкновений с украинскими боевиками.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

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