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Военные РФ приступили к разминированию территории ЛНР

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Минобороны РФ приступило к разминированию специалистами Международного противоминного центра ВС России территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в субботу, 2 апреля, сообщила журналистам пресс-служба ведомства.

Спецоперация в Донбассе 2 апреля. Текстовая трансляция
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«Группа специалистов <…> оказывает помощь в проведении гуманитарного разминирования освобожденных территорий Луганской Народной Республики. В состав группы вошли подразделения разминирования, робототехники и уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в состав каждой группы входит четырехосный автомобиль «КамАЗ», оборудованный специальной платформой с системой «Мультилифт», что сокращает время доставки и подготовки комплекса к работе.

26 марта начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО РФ) генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал о планах украинских неонацистов взорвать Хаджибейскую дамбу в Одессе. Уточнялось, что минирование производилось по указанию губернатора области. Кроме того, Мизинцев отмечал, что при реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами.

Также в этот день российское военное ведомство предупредило об опасности дрейфа украинских мин при ухудшении погоды в северной части Черного моря. Снаряды могут достичь Румынии через четыре дня, а Болгарии — через 10.

16 марта сообщалось, что росгвардейцы совместно с ВС России успешно отразили нападение украинских неонацистов на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). На тот момент ГЭС уже перешла под контроль РФ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

Российский президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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