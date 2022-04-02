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Украинские силовики обстреляли три населенных пункта в ДНР

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли три населенных пункта Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив за час 10 мин, три снаряда и четыре гранаты. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Спецоперация в Донбассе 2 апреля. Текстовая трансляция
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Отмечается, что украинские военные выпустили четыре мины калибром 82 мм по направлению сел Ленинское и Горловка. Также ВСУ обстреляли село шестью минами калибром 82 мм. Обстрелы были зафиксированы с 7:20 до 8:17 мск.

Ранее в этот день ВСУ выпустили 12 снарядов из артиллерийского орудия среднего калибра (122 мм) по направлению населенного пункта Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР).

30 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что в городе зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в жилой дом, произошло частичное разрушение здания.

Днем ранее сообщалось, что 31 мирный житель получил ранения в Донецкой Народной Республике.

Тогда же стало известно, что украинские войска за сутки 31 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустили в общей сложности 295 единиц боеприпасов.

Также во вторник в ДНР заявили, что два человека погибли, 29 пострадали в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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