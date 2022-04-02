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В Германии пообещали не задействовать военные силы на Украине

Немецкий генерал Цорн заверил, что ФРГ не будет использовать военные силы на Украине
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ФРГ «ни в коем случае» не станет реализовывать свой военный потенциал на территории Украины. Об этом в субботу, 2 апреля, рассказал генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн.

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Как бы ни менялась стратегия ведения конфликта в ходе специальной военной операции России по защите мирных жителей Донбасса, ни одна из стран-членов НАТО не станет принимать активное участие в столкновении двух стран, отметил он.

«Применимо то, что сказали и канцлер (ФРГ Олаф Шольц), и президент США Джо Байден: мы ни при каких обстоятельствах не будем размещать собственные силы на территории Украины», — заявил Цорн в интервью немецкому изданию Welt.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег членов альянса от военного вмешательства в конфликт. По его мнению, это с большой долей вероятности приведет к эскалации и, как следствие, прямому столкновению с Россией.

26 марта посол России в Варшаве Сергей Андреев указал на то, власти Польши не отказались от своего намерения послать миротворцев НАТО на Украину.

23 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об опасности и опрометчивости решения Североатлантического альянса отправить своих миротворцев. По его словам, любое соприкосновение российских военных с ними может привести к негативным последствиям. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что отправка миротворцев НАТО на Украину закончится столкновением альянса и России.

Ввод миротворческих отрядов обсуждается в связи с проведением Россией специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля, после того как в Донецкой и Луганской народных республиках значительно обострилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Несогласные с проведением спецоперации страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции.

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