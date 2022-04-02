Директор Департамента Европы МИД Китая Лутун: КНР не участвует в конфликте на Украине

Пекин не является стороной украинского кризиса, поэтому продолжит сохранять нейтралитет. Об этом в субботу, 2 апреля, заявил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун.

Он подчеркнул, что обычные торговые отношения КНР с другими странами, включая Россию, нельзя затрагивать из-за сложившейся ситуации.

При этом Лутун отметил, что Китай не будет ничего делать преднамеренно, чтобы обойти санкции, введенные США и ЕС в отношении России.

«Вы знаете нашу позицию, мы выступаем против санкций. Китай не является стороной конфликта на Украине, и мы не считаем, что наше нормальное торговое сотрудничество с другими странами должно быть затронуто», — сказал он.

Директор департамента Европы также напомнил, что не все страны Запада полностью отказались от экономического взаимодействия с Россией.

По его словам, занятость и уровень жизни в Китае зависят в том числе и от нормальной торговли с другими странами.

Лутун также призвал мировых лидеров и политиков подумать о глобальных последствиях этого кризиса. Он пояснил, что санкции могут нести риски для всего мира, риски для валют, торговли и финансов, а также поставить под угрозу цепочки поставок и производства, глобализацию и даже экономический порядок, установленный после Второй мировой войны.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что хотел бы, чтобы Киев заручился поддержкой Китая в ходе российской спецоперации по защите Донбасса.

25 марта председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество объединиться для урегулирования ситуации вокруг Украины. Он также заявил, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом вопросе.

До этого, 23 марта, на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Китая при организации Чжан Цзюнь призвал все стороны геополитики в кратчайшие сроки вынести решение по урегулированию ситуации вокруг Украины посредством переговорных процессов. Постпред КНР добавил, что проголосовал за проект российской резолюции, так как считает важной проблему гуманитарной ситуации на Украине и в Донбассе.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

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