Аналитик спрогнозировал динамику цен на российский уголь на пять лет

На мировом рынке российский уголь оказался в более выгодном положении, чем нефть и газ. Такое мнение 2 апреля выразил старший эксперт сектора «Энергетические рынки» Института энергетики и финансов Александр Титов в интервью радио Sputnik.

«Ситуация с санкционным давлением и конфликтом России и Запада повлияла не только на рынок нефти и газа, но и на угольный. Углю отчасти повезло, потому что он не так «политически окрашен», как газ, например. Если про газ европейцы говорят, что это энергетическое оружие России, то уголь во время таких дискуссий обходят стороной. Это немного уголь поддерживает», — сказал он.

Эксперт полагает, что цены на российский уголь должны вырасти в ближайшей перспективе.

По его словам, сложившая ситуация в моменте повышает стоимость угля. Российские производители хотели бы больше добывать и продавать, но ситуация осложняется из-за проблем с логистикой.

Титов прогнозирует, что высокие цены на уголь будут держаться еще около пяти лет.

«Есть долгосрочный тренд, что от угля будут отказываться (потому что это экологически «грязный» вид топлива — Ред.). Думаю, что через пять лет роста спроса на уголь уже не будет. Всегда есть риск, что цена из-за этого упадет, но в краткосрочной перспективе вряд ли это возможно», — подытожил специалист.

Ранее, 30 марта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что если Польша откажется от поставок угля из РФ, то она всё равно будет закупать его, но только дороже.

Также, по словам политика, в Польше более эффективно работают именно на российском угле в плане КПД, так что этот энергоресурс из других стран будет не только более дорогим.

Ранее в этот день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что страна решила полностью отказаться от поставок энергоресурсов из РФ.

Окончательно отказаться от российского угля Польша планирует в апреле-мае этого года. Также правительство страны сообщило о своем намерении отказаться от российской нефти к концу 2022 года.

29 марта российское Министерство энергетики заявило о маловероятности отказа Польши от российского угля. По итогам 2021 года страна заняла восьмое место по объему импорта российского угля — 7,8 млн т.

Помимо Польши также Германия заявила 27 марта о том, что в этом году может избавиться от необходимости покупать российские уголь и нефть. Канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил, что Берлин давно хотел отказаться от российского газа, но сейчас действия в этом направлении активизировались. ФРГ запустила чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ.

Некоторые страны заявили о запрете импорта других российских энергоресурсов. Так, 8 марта американский президент Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом глава государства признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим США: цены на бензин, достигшие исторически высоких показателей, продолжат расти. Спустя несколько дней аналогичные меры приняла и Канада, запретив импорт определенных нефтепродуктов.

Запад начал вводить санкции против России после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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