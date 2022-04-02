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Песков: Россия укрепит западные рубежи, чтобы поддерживать необходимый паритет

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Министерство обороны России займется усилением военного присутствия у государственных границ на Западе. Об этом в пятницу, 1 апреля, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пакт об укреплении: чего ждать от планов НАТО усилить восточный фланг
И как Москва отреагировала на итоги саммита альянса

«Путин дал поручение [главе Минобороны РФ Сергею] Шойгу <...> разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах. Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», — заявил он в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По словам представителя Кремля, распоряжение поступило в ответ на доклад МО об укреплении военного потенциала на границах РФ странами НАТО.

25 марта Песков отметил, комментируя создание НАТО дополнительных боевых групп в Европе, что усиление альянса на востоке вели еще до официального решения об этом. Не Россия двигалась в сторону НАТО, а НАТО двигалось в ее сторону, отметил он.

О том, что НАТО создаст дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, сообщили в альянсе днем ранее. Отмечалось, что создание группировок станет ответом на российскую спецоперацию по защите Донбасса.

Вместе с тем 23 марта генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО не считает себя частью конфликта на Украине и не собирается направлять туда силы. 20 марта он отмечал, что Североатлантический альянс поддерживает Украину. В то же время он назвал чрезвычайно важным недопущение перерастания текущего конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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