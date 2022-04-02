Песков сообщил, что Shell не сможет закупать газ из-за санкций Британии против РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что британско-нидерландская топливная компания Shell не сможет закупать российский газ из-за антироссийской политики Лондона.

Как пояснил официальный представитель Кремля, Великобритания, в отличие от стран ЕС, ввела санкции против «Газпромбанка», поэтому теперь не может покупать российский газ за рубли.

«Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки!» — цитирует его ТАСС 2 апреля

О том, что компания Shell в этом месяце не сможет рассчитаться за российский газ из-за антироссийских санкций, сообщало ранее агентство Bloomberg.

Shell заключила контракт с «Газпромом» на 1,2 млрд куб. м газа в год до 2031 года с поставкой в Германию и договор на 1,4 млрд куб. м до 2028 года.

31 марта президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными. По словам главы государства, для приобретения российского газа западные страны должны открыть счета в банках РФ.

До этого, 30 марта, сообщалось, что Великобритания отказывается платить за российские энергоресурсы в рублях.

В этот же день инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов заявил, что отказ Европы платить России за газ в рублях может привести к катастрофическим последствиям. По его словам, у Евросоза не получится быстро заменить российский газ поставками из США или Катара, так как мощности Соединенных Штатов ограничены, а поставки Катара в основном законтрактованы. В итоге рост цены на газ возможен выше $5 тыс. за 1 тыс. куб. м, отметил он.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. При этом он подчеркнул, что поставки топлива продолжатся в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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