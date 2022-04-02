Британия запланировала построить еще тысячи ветряных электростанций

В Великобритании могут появится тысячи новых наземных ветряных электростанций, которые позволят утроить мощность вырабатываемой энергии в стране. Об этом 2 апреля сообщило издание Daily Mail.

Уточняется, что подобные планы были представлены в рамках энергетической стратегии, разработанной премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном и министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии страны Кваси Квартенгом

По информации газеты, они предложили разработать планы по производству 30 ГВт наземной ветровой энергии к 2030 году. Таким образом, к 2035 году количество вырабатываемой энергии увеличится до 45 ГВт — по сравнению с нынешними 15 ГВт.

Согласно отраслевым оценкам, для этого потребуется построить около 7 тыс. ветряных турбин.

Стратегия энергетической безопасности должна быть опубликована на следующей неделе, отмечается в статье.

По словам Джонсона, морская ветроэнергетика имеет «огромный потенциал».

В августе 2021 года в Европе начался энергетический кризис. Одной из его причин стал низкий уровень заполненности хранилищ. На ситуацию также повлияло повышение спроса на сырье в Азии и снижение генерации энергии на европейских ветряных электростанциях. Из-за этого цена на топливо резко выросла и достигла $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м. В декабре прошлого года цена была уже $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, причина увеличения стоимости газа — отказ Европы от долгосрочного и рыночного характера энергопоставок.

Ранее, 23 декабря, российский лидер Владимир Путин отметил, что правда в обвинениях Запада в адрес России относительно газового кризиса в Европе отсутствует. Он также добавил, что много факторов оказали влияние на рост цен на газ в Европе, в частности неблагоприятная погода. При этом власти, по словам президента, «кошмарят свои нефтегазодобывающие компании», а те не вкладывают деньги в расширение добычи.