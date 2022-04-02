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ВС Израиля ликвидировали трех предполагаемых террористов

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Три палестинца были застрелены израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан. Об этом в субботу, 2 марта, заявила палестинская радиостанция Al-Aqsa Voice.

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Отмечается, что личность погибших пока не установлена. Кроме того, палестинская сторона не может получить их тела.

По данным палестинского радио, служащие армии Израиля открыли огонь по автомобилю, в результате чего три пассажира скончались от полученных ранений.

Между тем, по информации издания The Times of Israel, погибшие готовили теракт, в связи с чем были ликвидированы. Сотрудники газеты подчеркивают, что в транспортном средстве военные обнаружили гранаты и огнестрельное оружие.

Согласно версии израильской стороны, погибшие в прошлом уже совершили одно вооруженное нападение недалеко от города Тулькарем и с тех пор находились под пристальным наблюдением Службы общей безопасности Израиля.

31 марта армия обороны Израиля сообщила о перебросе дополнительных военных формирований на Западный берег реки Иордан для урегулирования ситуации после серии терактов.

29 марта сообщалось, что четыре человека убиты и один тяжело ранен в результате стрельбы в израильском городе Бней-Брак.

Издание The Times of Israel отмечает, что в Израиле в ходе терактов погибли уже как минимум 11 человек за последнюю неделю.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

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