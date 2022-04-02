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NYT узнал о намерении США помочь передать Украине советские танки

NYT: США поспособствуют передаче Украине советских танков
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Соединенные Штаты поспособствуют передаче Украине советских танков для укрепления украинской армии в ходе спецоперации России по защите жителей Донбасса. Об этом 1 апреля пишет газета New York Times со ссылкой на официального представителя Белого дома.

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Как передает издание информацию источника, США впервые выступят посредником в процессе передачи Киеву советских танков, поставки которых якобы должны начаться в ближайшее время.

Решение принять участие в поставках последовало за просьбой президента Украины Владимира Зеленского, отметила NYT.

Сообщается, что танки позволят Украине наносить дальнобойные артиллерийские удары по российским объектам в Донбассе.

Издание не приводит данные о количестве техники, которую планируется передать украинским военным, а также не конкретизирует, какие страны также примут участие в передаче Киеву вооружений.

30 марта сообщалось, что Украина обратилась к США с просьбой передать на вооружение противотанковые ракеты, артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, а также боевые самолеты, в том числе Су-25 российского производства.

18 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что советские и российские системы противоракетной обороны по закону не могут быть переданы третьим странам.

За день до этого CNN со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена заявил, что Штаты отправят на Украину советские комплексы противовоздушной обороны.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский попросил западные страны увеличить объем военной помощи Киеву.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, президент России Владимир Путин заявил, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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